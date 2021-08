Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 80-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Rostock (ots)

Am 24.08.2021 gegen 15:00 Uhr erhielt das Polizeirevier Rostock Dierkow die Mitteilung, dass ein 80 Jahre alter Herr aus einem Pflegeheim in Rostock-Toitenwinkel seit ca. 13:00 Uhr vermisst wird. Die Person galt als stark dement und orientierungslos. Erste polizeiliche Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Bei der weiteren Suche wurden die Streifenbeamten und Hundeführer durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Dieser stellte am Abend eine ältere Person am Straßenrand fest und landete daraufhin in der Nähe. Bei der festgestellten Person handelte es sich um den Vermissten. Dieser konnte wohlbehalten in die Einrichtung verbracht werden. Isabell Damaschke, PKin Polizeirevier Rostock Dierkow

