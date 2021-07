Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Eigentümer eines Mountainbikes gesucht

Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Am 13.07.2021, gegen 04:40 Uhr, fiel den Beamten der Polizeiinspektion Celle im Bereich des Schlossplatzes eine männliche, augenscheinlich alkoholisierte Person, auf einem höherwertigen Mountainbike auf. Aufgrund dessen wurde Person durch die eingesetzten Beamten kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass die Person diverses Werkzeug mit sich führte. Ein Eigentumsnachweis für das mitgeführte Mountainbike konnte ebenfalls nicht erbracht werden, woraufhin sich der Verdacht des Fahrradiebstahls gegen die Person erhärtete. Das Mountainbike sowie das Werkzeug wurden durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Nun sucht die Polizei nach einem Eigentümer des Mountainbikes. Es handelt sich dabei um ein Mountainbike Kato AL der Marke Ghost in grün/schwarz. Ebenfalls sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die in der Nacht auf den 13.07.2021, im Bereich des Bahnhofs Celle, Beobachtungen hinsichtlich eines Diebstahls gemacht haben könnten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Celle unter der Telefonnummer 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell