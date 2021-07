Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Kind auf Fahrrad bei Unfall verletzt

Celle (ots)

Am frühen Dienstagabend wollte eine Autofahrerin von der Braunschweiger Heerstraße in die Burger Landstraße einfahren. Dabei übersah die 42-Jährige ein Rad fahrendes Kind, das gerade die Fahrbahn in Richtung Braunschweiger Heerstraße überquerte. Das achtjährige Mädchen kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell