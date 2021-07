Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sitzplatz an der Örtze beschädigt

Bild-Infos

Download

Wolthausen (ots)

Wie erst kürzlich bekannt wurde, haben unbekannte Täter den Tisch eines Sitzplatzes durch Feuer beschädigt. Der Sitzplatz, der Rastsuchenden zur Erholung dient, befindet sich an der Straße "Kanaltrift", im unmittelbaren Bereich der Brücke über den Örtzekanal. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich die Tat am ersten Juliwochenende ereignet haben. Offenbar hatten Vandalen versucht, die Tischplatte in Brand zu setzen.

Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Wietze unter der Rufnummer (05146) 986230 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell