Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Brand in Pflegeheim

Celle (ots)

In einer Apartmentküche einer Seniorenresidenz im Blumläger Kirchweg kam es am Montagabend zu einem Brandausbruch im Bereich des Backofens. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Eine Anwohnerin konnte unversehrt das Apartment verlassen und wurde vorsorglich ins AKH Celle gefahren. Nach kurzer Untersuchung konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen. Zwei Etagen der Seniorenresidenz wurden evakuiert. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Das betroffene Apartment ist derzeit unbewohnbar. Die genaue Brandursache ist bislang noch unklar.

