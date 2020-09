Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A3 - 5 Verletzte Personen

Ratingen (ots)

BAB A3 Fahrtrichtung Oberhausen, 28.09.2020, 16:00 Uhr

Ein Verkehrsunfall am frühen Nachmittag sorgte für einen größeren Rettungsdiensteinsatz auf der Autobahn. Aus unbekannten Gründen wurden in Höhe der Überleitung der A3 (Fahrtrichtung Oberhausen) auf die A52 (Fahrtrichtung Essen) drei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt. Glücklicherweise wurde hierbei keine Person eingeklemmt; insgesamt wurden fünf Verletzte in umliegende Krankenhäuser transportiert. Bedingt durch die Lage der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen; auf die entsprechende Presseveröffentlichung wird verwiesen.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst.

