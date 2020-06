Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Detektiv verfolgt mutmaßliche Diebe - vier Festnahmen

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstag (4. Juni, 19:20 Uhr) vier Männer in einem Supermarkt an der Straße Auf der Höhe beobachtet, die mehrere Flaschen Wodka gestohlen haben sollen. Der Detektiv (45) nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Alle vier (21, 21, 23, 25) konnten gestellt und vorläufig festgenommen werden. In ihren Rucksäcken fanden die Beamten die mutmaßliche Beute und konnten diese zurück in den Laden bringen. Die Tatverdächtigen werden wegen des Verdachts des Bandendiebstahls am Freitag (5. Juni) einem Haftrichter vorgeführt.

