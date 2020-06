Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Polizei sucht Zeugen für Autobrand

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Autobrand in der Nacht zu Freitag (5. Juni) gegen 3:50 Uhr auf der Uhlandstraße im Wendehammer der Sackgasse. Ein Anwohner hatte das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen am Mercedes. Durch den Brand ist ein daneben geparkter Pkw in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und den Mercedes zur Spurensicherung sichergestellt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das KK 11 unter 0203 2800 entgegen.

