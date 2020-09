Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Zimmerbrand in der Ratinger Innenstadt

Ratingen (ots)

Ratingen-Mitte, Bechemer Straße, Montag 21.09.2020, 18:23 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache gab es in einer Dachgeschosswohnung in der Ratinger Innenstadt eine kleine Verpuffung, bei der der Mieter der Wohnung verletzt wurde. Um 18:23 Uhr alarmierten Nachbarn die Feuerwehr. Der Mieter hatte zuvor versucht, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen. Mit Verbrennungen am Oberkörper rettete er sich ins Freie und wurde von Nachbarn medizinisch versorgt. Die Feuerwehr führte in der Wohnung Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen durch. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung und transportiert den Mieter in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung übernommen.

