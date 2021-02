Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Taschendiebstahl im Sonderpostenmarkt; Schaden an der Hauskante in 3,70 m Höhe

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Taschendiebstahl im Sonderpostenmarkt

Die Polizei sucht nach einem Taschendiebstahl im Sonderpostenmarkt am Donnerstag, 18. Februar, gegen 11.30 Uhr nach Zeugen und etwaigen weiteren Opfern.

Der mutmaßliche Täter sprach bei den Dekowaren eine 88 Jahre alte Dame in einer fremden Sprache an und drängte sich dabei ganz dicht an sie heran. Als sich die Frau zurückzog drückte ihr der Mann die Ware einfach in die Hand. Als die Frau diese zurück ins Regal stellte, bemerkte sie aus den Augenwinkeln, dass der Mann nun etwas Braunes in der Hand hielt, was sie auch umgehend als ihren Geldbeutel identifizierte. Sie entriss ihm sofort den Geldbeutel und trieb ihn durch ihr energisches Auftreten in die Flucht. Sie beschrieb den Mann nur vage. Der mutmaßliche Schwarzafrikaner hatte sehr kurze Haare und einen auffallend kräftigen Kopf. Wer hat den Vorfall in dem Sonderpostenmarkt mitbekommen? Wer kann den Mann näher beschreiben oder trotz der nur vagen Beschreibung sachdienliche Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten? Etwaige weiter Opfer von Ladendiebstählen in dem Markt oder in angrenzenden Märkten in Neustadt an diesem Donnerstag werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 oder dem Schutzmann vor Ort im Rathaus in Neustadt in Verbindung zu setzen.

Amönau - Schaden an der Hauskante in 3,70 m Höhe

Aufgrund der Höhe der Anstoßstelle kommt als verursachendes Fahrzeug nur ein Lastwagen, Bus oder sonstiges Fahrzeug mit hohem Aufbau infrage. Der Schaden an dem Haus in der Talstraße ist vermutlich vierstellig. Wie genau der Unfall passierte, ist nicht bekannt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Möglicherweise hat er den Anstoß mit Schadensfolge nicht bemerkt. Der Unfallort ist in der Ortsdurchfahrt von Amönau. Im Ort stieß das Fahrzeug auf der schmalen und engen Straße gegen die Kante des Anwesens Talstraße 20. Schäden entstanden am Fallrohr der Dachrinne und an der Fassade des Hauses. Die Unfallzeit lässt sich lediglich einschränken auf die Zeit zwischen Samstag, 06. Februar und Mittwoch, 10. Februar. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell