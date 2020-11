Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Gegen Stromkasten geprallt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-GartenstadtMannheim-Gartenstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Sonntagmorgen ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Gartenstadt. Der Unbekannte war gegen 0.30 Uhr mit seinem MiniCooper in der Straße "Am Herrschaftswald" in Richtung der Straße "Langer Schlag" unterwegs. An der dortigen Kreuzung kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromkasten der MVV. Anschließend fuhr er in Richtung Lampertheimer Straße davon. Nach Angabe eines Zeugen stieg er an der dortigen Bushaltestelle kurz aus und begutachtete den Schaden, bevor er weiterfuhr. Das Fahrzeug konnte schließlich in der Lampertheimer Straße geparkt festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt saß auf dem Fahrersitz eine 20-jährige männlich Person. Diese konnte allerdings aufgrund einer abweichenden Personenbeschreibung als unfallverursachender Fahrer des Mini ausgeschlossen werden.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren oder den Unfallverursacher beim Verlassen des Fahrzeugs beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Unfallflucht-Ermittlern der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

