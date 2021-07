Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Rundballenbrand

Eldingen OT Wohlenrode (ots)

In den Morgenstunden wurde die Feuerwehr Eldingen und die Polizei aus Lachendorf zu einem Flächenbrand gerufen. Im OT Wohlenrode, in der Straße Zur Lustheide, wurden zwei heruntergebrannte Rundballen festgestellt. Das noch schwelende Feuer wurde gelöscht. Der Schaden beträgt ca. 50 Euro. Ob es sich hier um eine Selbstentzündung oder Brandstiftung handelt, werden die Ermittlungen ergeben. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Lachendorf unter 05145/284210 /ym

