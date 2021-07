Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pöbeleien in der Innenstadt

Celle (ots)

Am 10.07. gegen 14.40 Uhr, pöbelt ein 55jähriger in alkoholisiertem Zustand die Passanten an. Sein aufdringliches und obszönes Verhalten führt dazu, dass ihm die eingesetzten Beamten einen Platzverweis erteilen. Als er diesem nicht nachkommt, wird er in Gewahrsam genommen. Offensichtlich nicht einverstanden damit, beleidigt und bedroht der Mann die Polizeibeamten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. /ym

