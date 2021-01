PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 10.01.2021

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Unfallort: L 3057/Anschlussstelle BAB A 5, zwischen Köppern und Rosbach v.d.H Unfallzeit: Freitag, 08.01.2021, 18:39 Uhr

Ein LKW-Fahrer befuhr die BAB A5 aus Richtung Norden kommend. An der Anschlussstelle Friedberg verließ er die Autobahn um in Richtung Rosbach v.d.H. weiter zu fahren. Im Einmündu ngsbereich zur B455 missachtete er die Vorfahrt eines 19-jährigen PKW Fahrers, der aus Köppern kommend nach Rosbach fahren wollte. Der 19-Jährige musste auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Dort kollidierte er zunächst mit dem Wagen eines 66-Jährigen Mannes, in der Folge mit dem PKW einer 29-Jährigen Frau. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und suchte selbst einen Arzt auf. Der 66-Jährige Mann wurde schwer verletzt in die BGU Frankfurt verbracht. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt und kam in die Hochtaunuskliniken. Der unfallverursachende LKW fuhr in Richtung Rosbach davon. Ein Kennzeichen des LKW ist zur Zeit nicht bekannt. Sachschaden: ca. 75.000EUR

Straftaten Keine presserelevanten Beiträge

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle Keine presserelevanten Beiträge

Straftaten

Nötigung / Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Tatort: Feldgemarkung Schmitten / Feldbergsperrung Ortsteil Oberreifenberg Tatzeit: Freitag, 08.01.2021, 15:20 Uhr

Ein 24-jähriger Fahrer aus Sulzbach befuhr mit seinem BMW (SUV) die Siegfriedstraße aus Richtung Oberreifenberg kommend in Richtung Großer Feldberg. Im Einmündungsbereich der Dillenbergstraße / Siegfriedstraße verließ der 24-jährige mit einer Fahrzeugseite die Fahrbahn und umfuhr die dort aufgestellte Vollsperrung der Verkehrswacht. Beim Umfahren der Straßensperrung musste ein Mitarbeiter der Verkehrswacht zur Seite hin ausweichen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Zur Tatzeit lag aufgrund von Schneebruchgefahr eine Allgemeinverfügung für eine Vollsperrung zum Großen Feldberg vor. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Fahrzeugführer im Feldberggebiet ausfindig machen und kontrollieren. Gegen den 24-Jährigen wurde im Anschluss ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und dem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle

Auffahrunfall mit 1 leicht verletzten Person 61476 Kronberg, Hainknoten, Auffahrt zur B 455 Richtung Königstein Freitag, den 08.01.2021, gg. 12:50 Uhr

Eine 43-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Hainstraße aus Richtung Kronberg kommend und wollte am Hainknoten auf die B 455 in Richtung Königstein einbiegen. Hierzu hielt sie zunächst an einem "Stop-Schild" an. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 43-jähriger PKW-Fahrer zu spät und fuhr auf den stehenden PKW auf. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Sachschaden: ca. 1500 Euro

Straftaten Keine presserelevanten Beiträge

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle Keine presserelevanten Beiträge

Straftaten:

Wohnungseinbruchsdiebstahl Tatort: 61273 Wehrheim / Isarstraße Tatzeit: Freitag, 08.01.2021 / 18:50 Uhr bis 21:30 Uhr

Unbekannte/r Täter gelangte/n durch Überklettern des Grundstückszauns auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Anschließend wurde die Verglasung der Terrassentür zerstört und sich so Zutritt in das Objekt verschafft. Nachdem im Objekt sämtliche Räume durchsucht wurden, verließen der / die Täter das Objekt in unbekannte Richtung.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug Tatort: 61250 Usingen / Hattsteiner Allee Tatzeit: Freitag, 07.01.2021 / 18:00 Uhr bis Samstag, 09.01.2021 / 11:30 Uhr

Der bislang unbekannte Täter trat oder schlug gegen den linken Außenspiegel des am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges und beschädigte dadurch das Spiegelglas. Sachschaden: ca. 200EUR. Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinw eise hinsichtlich der unbekannten Täter unter der Tel. 06081-9208-0 oder e-mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell