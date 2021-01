PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 08.01.2021

1. Pedelec gestohlen, Oberursel, Niddastraße, Montag, 04.01.2021, 14:00 Uhr bis Dienstag, 05.01.2021, 12:00 Uhr

(pu)Ein Fahrraddieb hatte es in Oberursel auf ein hochwertiges Pedelec abgesehen. Er gelangte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag auf das Grundstück in der Niddastraße und beschädigte das Schloss mit welchem das Fahrrad gesichert war. Anschließend flüchtete er mit dem Pedelec in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 20-Zoll-Pedelec der Marke "Chrisson", Modell "EFB", in schwarz. Es ist bestückt mit einer neun-gängigen Shimano-Kettenschaltung.

Mögliche Zeugen der Tat und Hinweisgeber zum Verbleib des Fahrrads werden gebeten, sich unter 06171 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

2. Fußgänger bei Unfall in Oberursel leicht verletzt worden, Oberursel, Lahnstraße, Donnerstag, 07.01.2021, 17:50 Uhr

(pu)Ein 65-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Oberursel leicht verletzt. Der 65-Jährige hatte im Bereich der Kreuzung Lahnstraße / Hohemarkstraße einen Zebrastreifen überschritten, als er vom Pkw eines 82-jährigen Autofahrers erfasst wurde und daraufhin stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Pkw des 82-Jährigen entstand ersten Ermittlungen zu folge kein Sachschaden.

3. Traktor touchiert Zug, Grävenwiesbach, Schlagweg, Donnerstag, 07.01.2021, 13:45 Uhr

(pu)Ein Traktorfahrer touchierte am Donnerstagmittag in Grävenwiesbach mit seiner Frontschaufel einen vorbeifahrenden Zug der Taunusbahn. Gegen 13:45 Uhr hatte der 73-jährige Traktorfahrer an einem unbeschrankten Bahnübergang im Bereich Schlagweg angehalten. Die Frontschaufel der landwirtschaftlichen Zugmaschine ragte jedoch in die Gleisanlage hinein, so dass ein vorbeifahrender Zug dadurch beschädigt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

4. Blitzermeldungen:

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag, 12.01.2021: Oberursel, Homburger Landstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

