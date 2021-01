PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 07.01.2021

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher erbeuten Schmuck, Bad Homburg, In den Gärten, Mittwoch, 06.01.2021, 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(pu)Hauptsächlich auf Schmuck hatten es Einbrecher am Mittwochabend bei ihrem Einstieg in eine Doppelhaushälfte in Bad Homburg abgesehen. Die unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr, um auf das Grundstück des Hauses in der Straße "An den Gärten" zu gelangen. Von dort aus verschafften sie sich über eine Terrassentür Zugang zu den Wohnräumen. Hier öffneten und durchwühlten sie mehrere Möbelstücke und flüchteten mit dem erbeutetem Schmuck im Wert von mindestens 1.500 Euro. Der Schaden an der Terrassentür beläuft sich aufgrund der massiven Gewalteinwirkung durch die Einbrecher auf ca. 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 06172 120-0 zu melden.

2. Unfall im Kreuzungsbereich, Neu-Anspach, Theodor-Heuss-Straße, Mittwoch, 06.01.2021, 17:15 Uhr

(pu)Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Bereich einer Kreuzung in Neu-Anspach entstand am Mittwochabend erheblicher Sachschaden von über 10.000 Euro. Eine 52-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war auf der Theodor-Heuss-Straße aus Richtung Adolf-Reichwein-Straße in Richtung Westerfeld unterwegs. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße bog sie nach links in diese ab. Dabei kollidierte sie mit dem Fiat Ducato eines aus entgegengesetzter Richtung der Theodor-Heuss-Straße kommenden 54-jährigen Autofahrers. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Opel Corsa musste abgeschleppt werden.

3. Fahrzeug in Gegenverkehr geraten - Unfall mit hohem Sachschaden, Oberursel, Kurmainzer Straße, Mittwoch, 06.01.2021, 17:10 Uhr

(pu)In Oberursel geriet am Mittwochabend ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der 45-jährige Fahrer eines Opel Astra fuhr aus Richtung Steinbach kommend auf der Kurmainzer Straße und kollidierte nach dem Abzweig zur Straße "Am Schmidtstock" mit einem entgegenkommenden Nissan X-Trail eines 58-Jährigen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 16.000 Euro.

4. Unfallfahrer zunächst geflüchtet, dann betrunken zurückgekehrt, Wehrheim, Bundesstraße 456, Mittwoch, 06.01.2021, 20:15 Uhr

(pu)Ein 30-jähriger Autofahrer verursachte am Mittwochabend auf der Bundesstraße 456 einen Unfall und flüchtete anschließend. Einige Zeit später kehrte er betrunken zur Unfallstelle zurück. Der 30-Jährige hatte mit einem Nissan Qashqai die Bundesstraße 456 aus Richtung Usingen kommend in Richtung Wehrheim befahren. Nach einer Kurve streifte er das entgegenkommende Fahrzeug einer 43-jährigen Kia-Fahrerin, welches dadurch an den Straßenrand gedrängt und erheblich beschädigt wurde. Der 30-Jährige entfernte sich zunächst mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, kehrte jedoch einige Zeit später wieder zurück. Mit ihm wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von weit über einem Promille ergab. So durfte der 30-Jährige seine Fahrt nicht fortsetzen und muss sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Usingen gebracht, wo er auch seinen Führerschein abgeben musste. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der 30-Jährige die Polizeidienststelle wieder verlassen. Ob er bereits zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war, werden die Ermittlungen der Polizeistation Usingen zeigen. An den beteiligten Fahrzeugen war durch den Unfall ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro entstanden. Der Kia musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell