PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 06.01.2021

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Renault Twingo in Bad Homburg zerkratzt, Bad Homburg, Platanenring, Montag, 04.01.2021, 18:00 Uhr bis Dienstag, 05.01.2021, 14:00 Uhr

(pu)Unbekannte beschädigten zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag einen in Bad Homburg abgestellten grauen Renault Twingo. Der im Platanenring geparkte Twingo wurde mittels eines unbekannten Werkzeugs rund herum zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06172 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Pkw in Oberursel beschädigt und Türgriff entwendet, Oberursel, An den Pappeln, Sonntag, 03.01.2021, 10:00 Uhr bis Dienstag, 05.01.2021, 20:00 Uhr

(pu)In Oberursel wurde zwischen Sonntagvormittag und Dienstagabend ein roter Citroen C1 durch einen unbekannten Täter beschädigt. Dieser warf einen Stein in eine Fahrzeugscheibe, welche dadurch zu Bruch ging, und entwendete den Türgriff der Beifahrertür. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. An dem Citroen entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, mit der Polizeistation Oberursel unter 06171 6240-0 in Kontakt zu treten.

