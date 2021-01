POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 04.01.2021

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher verursachen hohen Sachschaden, Bad Homburg, Am Zollstock, Mittwoch, 30.12.2020, 09:00 Uhr bis Sonntag, 03.01.2021, 17:00 Uhr

(pu)Unbekannte Täter brachen im Verlauf der letzten Woche in ein Haus in Bad Homburg ein und verursachten durch Verwüstungen einen Sachschaden von über 10.000 Euro. Zwischen Mittwochvormittag und Sonntagnachmittag gelangten die Einbrecher auf das Grundstück in der Straße "Am Zollstock". Vermutlich verschafften sie sich anschließend über das Dach Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort verwüsteten sie mehrere Räumlichkeiten und beschädigten das Interieur. Der Fluchtweg der unbekannten Täter konnte bislang nicht genau rekonstruiert werden. Auch zum Stehlgut liegen noch keine Meldungen vor. Beides wird unter anderem Gegenstand der durch die Kriminalpolizei Bad Homburg aufgenommenen Ermittlungen sein.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg.

2. Über Garagendach und Balkon in Wohnung eingebrochen, Friedrichsdorf, Am Ringelsberg, Sonntag, 03.01.2021, 17:00 Uhr bis Sonntag, 03.01.2021, 20:40 Uhr

(pu)Nur ein paar Stunden war am Sonntagabend eine Wohnung in Friedrichsdorf unbeaufsichtigt, was Einbrecher nutzten, um dort Schmuck und elektronische Geräte zu entwenden. Die Unbekannten kletterten zunächst auf eine Garage des Hauses in der Straße "Am Ringelsberg", von welcher sie auf den Balkon der Wohnung gelangten. Über die Balkontür verschafften sie sich Zutritt zu der Wohnung, aus welcher sie anschließend Diebesgut im Wert von über 1.000 Euro entwendeten. Vermutlich flohen sie auch wieder über den Balkon und das Garagendach vom Tatort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06172 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

3. Auffahrunfall - eine Verletzte, Oberursel, An den drei Hasen, Samstag, 02.01.2021, 17:15 Uhr

(pu)Eine 51-jährige Autofahrerin wurde am Samstagabend bei einem Auffahrunfall in Oberursel leicht verletzt. Die 51-Jährige hatte die Homburger Landstraße aus Richtung Bad Homburg in Richtung Oberursel befahren. Im Bereich einer rot zeigenden Ampel nach einer Brücke hielt sie an, wobei ein 31-jähriger Autofahrer auf ihr Fahrzeug auffuhr. Dabei wurde die 51-Jährige leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

4. Autofahrer ohne Führerschein bei Unfall mit Linienbus verletzt, Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Sonntag, 03.01.2021, 15:05 Uhr

(pu)Bei einem Unfall in Bad Homburg wurde am Sonntagnachmittag ein 57-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hatte. Der 57-Jährige war mit seinem Pkw von der Audenstraße nach rechts auf die Kaiser-Friedrich-Promenade abgebogen und dabei mit einem Linienbus kollidiert, welcher aus Richtung Höhestraße auf der Kaiser-Friedrich-Promenade unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 57-Jährige leicht verletzt. Eine Polizeistreife, welche im Anschluss den Unfall aufnahm, stellte fest, dass der 57-jährige Autofahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war, was eine entsprechende Anzeige nach sich ziehen wird. An den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von 7.500 Euro.

