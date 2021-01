PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 01.01.2021

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle Es liegen keine presserelevanten Verkehrsunfälle vor.

Straftaten

Sachbeschädigung an PKW Tatort: 61348 Bad Homburg, Am Platzenberg Tatzeit: bis Donnerstag, 31.12.2020, 20:10 Uhr Unbekannter Täter beschädigte an einem geparkten Geländewagen einen Reifen, sodass dieser letztlich platt war. Sachschaden ca. 100EUR

Bedrohung und Körperverletzung Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Bahnhof Friedrichsdorf Tatzeit: Donnerstag, 31.12.2020, 20:44 Uhr

Ein bislang unbekannter, etwa 20 Jahre alter, männlicher Täter schlug im Rahmen einer Auseinandersetzung zunächst auf einen 20-jährigen Mann aus Usingen, in der Folge auf einen 20-jährigen Mann aus Friedrichsdorf ein, welche beide zuvor aus der Bahn gestiegen waren. Anschließend zog der unbekannte Mann ein mitgeführtes Klappmesser und drohte damit zuzustechen, lief dann aber in Richtung Bahnhofrückseite davon. Die beiden Geschädigten wurden leicht im Bereich der Augenbrauen sowie der Rippen verletzt. Eine ärztliche Versorgung war vor Ort nicht erforderlich. Die Tat wurde von Zeugen beobachtet. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Mittwoch, 30.12.2020, 13:53 Uhr Hauptstraße, 61440 Oberursel

Ein 40-jähriger Oberurseler befuhr mit seinem Skoda Octavia die Hauptstraße in Oberursel aus Richtung Niederstedter Straße kommend. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung und hätte aufgrund von geparkten Fahrzeugen verkehrsbedingt die Vorfahrt gewähren müssen. Dies unterließ der unbekannte jedoch und setzte seine Fahrt mittig auf der Fahrbahn fort, so dass er das Fahrzeug des 40-jährigen beim Vorbeifahren streifte und den Außenspiegel beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden am Pkw: ca. 300 EUR Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Oberursel, Tel. 06171/62400

Straftaten

Sprengung eines Parkscheinautomaten Tatort: 61440 Oberursel, Bahnhof, Platz des 17. Juni Tatzeit: Donnerstag, 31.12.2020, 23:36 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde am Silvesterabend ein Parkscheinautomat am Bahnhof in Oberursel gesprengt. Die Kassette mit dem Münzgeld wurde entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise auf Täter oder Zeugen nimmt die Polizei gerne unter 06171-62400 entgegen.

Sachbeschädigung an PKW Tatort: 61440 Oberursel, Im Portugall Tatzeitraum: Donnerstag, 31.12.2020, 22:00 Uhr bis Freitag. 01.01.2021, 01:19 Uhr

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum die linken Außenspiegel von zwei PKW, die im Portugall geparkt waren. Hinweise auf Täter oder Zeugen nimmt die Polizei gerne unter 06171-62400 entgegen.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle Es liegen keine presserelevanten Verkehrsunfälle vor.

Strafanzeigen

Einbruchsdiebstahl

Tatzeit: Sa, 19.12.2020, 06:00 Uhr-Do, 31.12.2020, 21:00 Uhr Tatort: 61462 Königstein, Wohngebiet Nördlich des Ölmühlweg

Derzeit unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Nähe des Ölmühlweg in Königstein. Die Täter entfernten mehrere Dachziegel und gelangten über das Dach in den Wohnbereich. Es wurden im Hause Türen aufgebrochen und fast der gesamte Wohnbereich durchsucht. Weiterhin wurde ein größerer Tresor durch die Täter aufgebrochen. Es wurde u.a. Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit verletzter Person Unfallort: 61389 Schmitten, L 3041 Unfallzeit: Freitag, 01.01.2021, 02:28 Uhr

Ein 43-Jähriger Frankfurter befuhr mit seinem PKW (Kleinwagen) die Landesstraße 3041 kommend aus Schmitten / Brombach in Fahrtrichtung Neu-Anspach. Die selbige Landesstraße befuhr ein 42-jähriger aus Schmitten in entgegengesetzter Fahrtrichtung mit seinem SUV. In einer schneebedeckten Rechtskurve geriet der 43-jährige Frankfurter auf die Gegenfahrbahn. Trotz des Versuches seitens des 42-jährigen Fahrers aus Schmitten einen Unfall zu vermeiden, kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des Verursachers um 180° Grad gedreht. Der SUV kam im Straßengraben zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Beim Verursacher konnte vor Ort deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, zudem wurde er im Zuge des Unfallgeschehens verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo ebenfalls eine Blutentnahme stattfand. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Landesstraße 3041 musste kurzzeitig gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Schadenshöhe ca. 17.000 EUR.

Straftaten

Es liegen keine presserelevanten Straftaten vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell