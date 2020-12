PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 28.12.2020

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht, Neu-Anspach, Theodor-Haubach-Weg, Sonntag, 27.12.2020, 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(pu)Auf ein Wohnhaus in Neu-Anspach hatten es Einbrecher am Sonntag abgesehen. Sie begaben sich auf das Grundstück im Theodor-Haubach-Weg und verschafften sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu dem Wohngebäude. Hier durchsuchten die Unbekannten das Mobiliar und flüchteten schließlich mit Diebesgut im Wert von geschätzten 200 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg zu wenden.

2. Einbrecher klettern über Balkon - Wer hat etwas beobachtet? Oberursel, Industriestraße, Sonntag, 27.12.2020, 15:00 Uhr bis 22:15 Uhr

(pu)Eine Wohnung in Oberursel geriet am Sonntag ins Visier von Einbrechern. Die Unbekannten gelangten auf das Grundstück des Mehrfamilienhauses und kletterten unter Zuhilfenahme einer Leiter auf einen Balkon im ersten Stock. Von dort verschafften sie sich über die Balkontür Zugang zu der Wohnung. Nach ersten Ermittlungen durchwühlten sie zwar mehrere Räume, entwendeten jedoch nichts. Ihre Flucht traten sie auch über den Balkon an.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0.

3. Nach Streit um Fahrverhalten ins Gesicht geschlagen, Schmitten, Brunhildestraße, Montag, 28.12.2020, 00:00 Uhr

(pu)In der Nacht von Sonntag auf Montag führte ein Streit um das Fahrverhalten eines bislang unbekannten Mannes zunächst zu einem Schlag ins Gesicht zum Nachteil eines 41-jährigen. Gegen 00:00 Uhr testete ein unbekannter Mann mit seinem Pkw auf dem schneebedeckten Parkplatz eines Discounters in Schmitten offensichtlich seine Fahrkünste. Das laute "Driften" hörten drei Männer, welche sich durch den Lärm gestört fühlten. Ein 41-Jähriger sprach den Autofahrer an und bat ihn, die nächtliche Störung zu unterlassen. Der Angesprochene stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus und schlug dem 41-Jährigen ins Gesicht. Dieser rutschte aus und stürzte zu Boden. Der unbekannte Schläger stieg wieder ein sein Fahrzeug und flüchtete. Die Zeugen beschrieben den Mann als ca. 20 Jahre alt. Er habe kurze dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Außerdem habe der Autofahrer Polnisch gesprochen und sehr jung gewirkt. Bei seinem Auto habe es sich um einen kleinen grünen Sportwagen, möglicherweise einen Mazda oder einen Fiat, mit Dieburger Kennzeichen (DI-) gehandelt.

Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet mögliche Hinweisgeber zu dem gesuchten Fahrzeug, sich unter 06172 120-0 zu melden.

