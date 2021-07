Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lack zerkratzt

Hermannsburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht vom 08.07.auf den 09.07. die Motorhaube eines Ford Focus zerkratzt. Zur Tatzeit stand der Wagen in der Straße Am Hasenberg. Zügen die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Hermannsburg unter 05052/913310 /ym

