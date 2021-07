Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Ovelgönne (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Morgen des heutigen Sonntags auf der Landesstraße bei Ovelgönne. Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW fuhr von Oldau nach Ovelgönne, als plötzlich ein Fußgänger aus einem Maisfeld kommend auf die Fahrbahn trat. Der Autofahrer konnte nach seinen Angaben nicht mehr ausweichen; bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zum Hergang und zur Unfallursache, bei denen auch ein Sachverständiger beteiligt ist, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell