Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall

Bergen, OT Hassel (ots)

Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 10.07.2021, gegen 20.35 Uhr, im Bergener Ortsteil Hassel an der Einmündung der Kreisstraße 24 in die Bundesstraße 3. Ein 18-jähriger aus Bergen wollte mit seinem Pkw Kia aus der Kreisstraße nach links auf die B 3 einbiegen, übersah dabei aber einen vorfahrtberechtigten, auf der B 3 aus Celle kommenden 50-jährigen Mann mit seinem Pkw BMW. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden alle vier Insassen des Kia, im Alter zwischen 15 und 19 Jahren, schwer verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW erlitt nur leichtere Verletzungen und musste nicht stationär behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

