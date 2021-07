Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hundehalter gesucht

Bannetze (ots)

Gestern, gegen 10.20 Uhr, fuhr eine 64 jährige Frau mit ihrem Fahrrad, in einem Waldgebiet bei Bannetze. Als sie einen Hundehalter mit Hund überholen wollte, machte sie auf sie aufmerksam. Der Hundehalter nahm seinen Hund nicht kurz, sodass dieser den Moment nutze und die Frau biss und vom Fahrrad zog. Im Anschluss an den Sturz biss der Hund sie erneut. Der Hundehalter, der ungefähr in gleichen Alter wie die Frau sein soll, entfernte sich mit seinem Hund. Die Polizei Wietze sucht nun den Hundehalter. Er soll Mitte 60 Jahre sein, ca. 1,70m groß, grauhaarig und korpulent. Zu dem Hund ist nur bekannt, dass er weiß sein soll. Die verletzte Frau wurde zur Behandlung mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Polizei Wietze unter 05146/986230 entgegen. /ym

