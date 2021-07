Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Farbschmiererei an der Grundschule

Hambühren (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Außenwände der Grundschule Hambühren mit grüner und orangener Sprühfarbe beschmiert. Hinweisgeber zu den Täter können sich mit der Polizeistation in Wietze unter 05146/986230 in Verbindung setzen. /ym

