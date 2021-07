Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Seitenscheibe eingeschlagen

Lachendorf (ots)

Unbekannte schlugen die Seitenscheibe eines KIA Picanto ein. Der KIA wurde am gestrigen Nachmittag zwischen 16.10 Uhr und 16.40 Uhr am Altenceller Postweg abgestellt. Ein Portmonee, welches unter dem Sitz lag, wurde entwendet. Hier noch mal der Hinweis: Bitte lassen sie keine Wertgegenstände in ihren Fahrzeugen, wenn sie diese verlassen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Lachendorf unter 05146/284210 in Verbindung. /ym

