Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Verletzt

Meißenheim (ots)

Zu einem Zusammenstoß kam es am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr in im Einmündungsbereich der Einsteinallee zur L 118. Eine 48-jährige Ford-Fahrerin bog nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen von der Einsteinallee nach rechts in Richtung Schuttern ab und kollidierte mit einer auf der L118 von Kürzel in Richtung Schuttern fahrenden, bevorrechtigten 54-jährigen VW-Fahrerin. Beide Fahrerinnen wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von ungefähr 25.000 Euro.

/ag

