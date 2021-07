Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Ermittlungen eingeleitet

Sasbach (ots)

Eine 21-jährige Mini-Fahrerin war am Montagnachmittag in der Straße "Im Fuchsgraben" in Richtung Sasbachried unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll sie hierbei in eine ungesicherte Baustelle gefahren und in eine Vertiefung der Fahrbahndecke geraten sein. Hierbei erlitt sie einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Da die betroffene Baustelle nicht wie notwendig gekennzeichnet war, haben die Beamten gegen den verantwortlichen Bauleiter entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell