Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gestürzt

Lahr (ots)

Ein 46-jähriger Fahrer eines E-Rollers hat sich bei einem Sturz am frühen Dienstagmorgen mehrere Blessuren zugezogen. Der Mann war gegen 4.20 Uhr in der Bismarckstraße unterwegs, als er an einer Bordsteinkante die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Fall kam. Er musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell