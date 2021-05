Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 05.05.2021 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Baddeckenstedt, Burgdorf bei Salzgitter, Lerchenring, 03.05.2021 11:00 Uhr bis 04.05.2021 11:00 Uhr

In der Zeit von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Lerchenring in Burgdorf. Zurzeit unbekannte Täter brachen die Eingangstür auf und durchsuchten augenscheinlich mehrere Zimmer. Ob etwas entwendet worden ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand bisher ein Schaden in Höhe von 200 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

