Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.05.2021.

Bild-Infos

Download

Salzgitter (ots)

Länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" 2021 - Aktionstag "Radfahrende im Blick" am 05. Mai 2021.

Auf Grund der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion hat die Polizei in Salzgitter an insgesamt 6 Stellen sogenannte weiße Geisterräder aufgestellt. Die Räder stehen an folgenden Fahrbahnrändern bzw. Einmündungen:

- Kattowitzer Straße, gegenüber dem städtischen Krankenhaus. - Konrad-Adenauer-Str./Albert-Schweitzer-Str./Willy-Brandt-Straße. - Konrad-Adenauer-Str./Swindonstraße. - Konrad-Adenauer-Str. an der Einfahrt zur Fa. Real. - Peiner Str./Hammerschlag. - Neißestr./Schäferkamp.

Bei den Geisterrädern handelt es sich um weiß lackierte Fahrräder, die an verletzte oder tödlich verunglückte Radfahrerinnen/Radfahrer erinnern sollen.

Durch das Aufstellen sollen sie Verkehrsteilnehmer dazu veranlasst werden, das eigene Verhalten zu hinterfragen. An den Rädern sind Flyer befestigt, auf denen Unfallorte in Salzgitter markiert sind. Die Fahrräder erinnern nicht nur an Unfallopfer, sondern auch an Unfallursachen.

Eine Hauptunfallursache ist das Radeln entgegen der Fahrtrichtung. Nicht nur bei Autofahrern spricht man von Geisterfahrern, sondern ein Radfahrer als Geisterfahrer handelt ebenfalls regelwidrig.

Zum einen ist das Risiko eines Zusammenstoßes mit anderen Fußgänger oder Radfahrern größer. Zum anderen irritiert das Entgegenkommen eines Geisterfahrers und ein Ausweichmanöver anderer Verkehrsteilnehmer kann verzögert oder zu spät eingeleitet werden.

Eine weitere Hauptunfallursache stellen Abbiegeunfälle dar. Autofahrer vergessen beim rechts abbiegen oft den Schulterblick und übersehen von rechts kommende Radfahrer.

Bei Abbiegeunfällen kommt es trotz geringer Geschwindigkeiten oft zu schwersten oder tödlichen Verletzungen für den Radfahrer. Die Geisterräder sollen Autofahrer daran erinnern, den Schulterblick konsequent anzuwenden und im Zweifel auch mehrmals zu schauen. Radfahrer sollten an Kreuzungen besonders aufmerksam sein und zur eigenen Sicherheit lieber einmal auf ihr Vorfahrtsrecht verzichten, um Unfälle zu vermeiden.

Die Fahrräder wurden am 30.04.2021 aufgestellt und werden in der Woche vom 17.05.2021 bis zum 21.05.2021 wieder abgebaut.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell