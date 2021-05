Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 04.05.2021 für den LK Peine

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in eine Scheune

Peine, Adenstedt, Waldwinkel, 02.05.2021 18:00 Uhr bis 03.05.2021 07:40 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag die Tür einer Scheune in Adenstedt, Waldwinkel, aufzuhebeln. Dies misslang, sodass sich die Täter ohne Diebesgut unerkannt entfernten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Einbruch in Einfamlienhaus

Peine, Adenstedt, Am See, 28.04.2021 15:00 Uhr bis 03.05.2021 15:00 Uhr

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Montagnachmittag gelangten zurzeit unbekannte Täter durch ein Fenster in das Einfamilienhaus. Es wurden mehrere Räume von den Tätern durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell