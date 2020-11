Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Auspuff entwendet - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Wie die Polizei im Nachgang erfuhr, parkte ein junger Mann seinen Audi A4 bereits vor einigen Tagen (vom 11. auf den 12. November) auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Hindenburgstraße, Höhe Haus Nr. 75 in Denzlingen. Wie der Polizei nun im Nachhinein mitgeteilt wurde, hat in diesem Zeitraum wohl jemand den Sportauspuff seines Wagens demontiert und gestohlen. Von dem über 400 Euro teuren Fahrzeugteil fehlt nun jede Spur.

Eventuell sind an beschriebener Örtlichkeit Personen gesehen worden, welche an dem Audi zu Gange waren. Wer Hinweise zur Klärung dieser doch etwas ungewöhnlichen Tat geben kann, möge sich mit der Polizei in Denzlingen in Verbindung setzen. Telefon: 07666/9383-0.

