POL-FR: Efringen-Kirchen: Dachdecker sucht Hausbesitzer auf - Vorsicht vor Haustürgeschäften

Am Dienstag, den 24.11.2020, gegen 11:30 Uhr, wurde eine Frau in Efringen-Kirchen auf einen Mann aufmerksam, welcher als Dachdecker Haustürgeschäfte abschließen wollte. Durch die Polizei konnte Kontakt zu dem Handwerker aufgenommen werden. Er gab an, die Dächer zu sichten und bei ihm auffallenden Mängeln mit den Hausbewohnern ins Geschäft kommen zu wollen. Bisher ergaben sich aus polizeilicher Sicht keine Hinweise auf strafbare Handlungen. Die Polizei mahnt bei Haustürgeschäften im Allgemeinen zur Vorsicht.

Tipps Ihrer Polizei:

- Gehen Sie auf keine spontanen Geschäfte an der Haustür ein.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Leisten Sie keine Vorauszahlungen.

- Klären Sie den Preis einer vereinbarten Leistung im Vorfeld und fragen Sie nach Zuschlägen.

- Beauftragen Sie nur offizielle Gewerbebetriebe.

- Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür.

- Lassen Sie unaufgefordert kommende "Vertreter" oder "Verkäufer" nicht in Ihre Wohnung.

- Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie den Verdacht eines Betrugs haben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de

