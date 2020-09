Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Dieb räumt Leergutlager leer/ Rund 35 Kisten Leergut soll ein Unbekannter Mitte September in Schönebürg gestohlen haben

Ulm (ots)

Die schwarzen Getränkekisten waren in einem Hof in der Straße Dietenbronn gelagert. Sie beinhalteten 1-Liter Plastikflaschen. Laut eines Zeugen soll der Täter an mehreren Nächten Mitte September gekommen sein. Er nahm in einem Fall über 20 Kisten mit. Zum Abtransport dürfte der Dieb mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger vorgefahren sein. Das Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, denen ein Fahrzeug mit auffallend viel Leergut begegnet ist.

++++++1747816

Bernd Kurz / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell