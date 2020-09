Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Temposünder und Motorradfahrer Visier

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei den Verkehr bei Bad Überkingen.

Ulm (ots)

An der Bundesstraße 466 kontrollierte die Polizei an einer Kontrollstelle den Verkehr. Ihr Augenmerk richteten die Beamten auf Motorradfahrer und auf Temposünder. Während der mehrstündigen Kontrolle überprüften die Polizisten insgesamt 24 Motorradfahrer. Erfreulich zu verzeichnen war, dass lediglich zwei Motorradfahrer Veränderungen an ihren Maschinen vornahmen, die nicht den Vorschriften entsprachen. Gravierender fielen dagegen die Geschwindigkeitsverstöße bei sechs Autofahrern auf. Bei erlaubten 60 km/h waren vier Autofahrer zwischen zwischen 21 und 22 km/h zu schnell. Ein weiterer Autofahrer fuhr 43 km/h zu schnell. Den Spitzenwert markierte jedoch ein Autofahrer der 75 km/h zu schnell fuhr. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Die Polizei hat weiterhin intensive Kontrollen angekündigt und führt sie auch durch, wie die Ergebnisse zeigen. Die sind ein wichtiger Baustein der Verkehrssicherheitsarbeit, so die Polizei.

