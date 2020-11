Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Festnahme zweier mutmaßlicher Telefonbetrüger - Umsichtiger Nachbar alarmiert Polizei

FreiburgFreiburg (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag, 19.11.2020, rief ein umsichtiger Nachbar die Polizei an, um abzuklären, ob diese seinen 83jährigen Nachbarn tatsächlich angewiesen habe einen fünfstelligen Betrag von der Bank abzuheben und zu Hause aufzubewahren. Die polizeibekannte Betrugsmasche wurde offenkundig, so dass Ermittler der Kriminalpolizei den Anrufer und dessen Nachbarn unmittelbar aufsuchten.

Der nochmals Angerufene gab nun in Anwesenheit der Polizei den mutmaßlichen Betrügern gegenüber an, das Geld abgehoben und nun bei sich zu haben. Da laut Anrufer Einbrecher unterwegs seien wolle man das Geld gleich abholen, um es sicher für ihn zu verwahren. Gegen 18:30 Uhr konnte zunächst der "Abholer" an der Tür und nach kurzer Verfolgung auch sein zunächst flüchtender Begleiter festgenommen werden.

Die 31- und 32jährigen Männer Schweizer Staatsangehörigkeit sind in der Schweiz polizeibekannt.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat am 20.11.2020 beim Amtsgericht Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten beantragt, welche unmittelbar in Vollzug gesetzt wurden.

