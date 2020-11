Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach-Ewattingen: Gebäudebrand - eine Person leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, den 24.11.2020, um 22:15 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Gebäudebrand in Ewattingen. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein älteres Wohnhaus mit unbenutztem landwirtschaftlichem Scheunenanbau. Bei dem Brand wurde ein 31-jähriger Mann leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum nach Villingen-Schwenningen gebracht. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen im Gebäude. Der Bewohner verletzte sich beim Versuch, seine beiden Hunde aus dem brennenden Gebäude zu befreien. Einer der Hunde überlebte, der Zweite blieb verschwunden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich das Gebäude bereits im Vollbrand und konnte von der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden. Die Löscharbeiten zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand bis in die Morgenstunden hin. Die Feuerwehr befand sich mit ca. 80 Kräften vor Ort. Die Brandursache ist unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Bonndorf.

