Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von Brems- auf Gaspedal gerutscht - 11.000 EUR Schaden

Eberbach/Rhein-Neckar-KreisEberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Neckarbrücke in Fahrtrichtung Beckstraße. Ein 72-Jähriger Audi-Fahrer rutschte, im Rückstau an der Ampel stehend, vom Brems- auf das Gaspedal und kollidierte deshalb mit dem vor ihm stehenden Mercedes eines 76-Jährigen, der wiederrum auf einen weiteren Mercedes einer 48-Jährigen Frau geschoben wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 11.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell