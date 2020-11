Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Bammental/Rhein-Neckar-KreisBammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in den Kindergarten "Kleine Helden" im Vertusplatz ein. Wie sich herausstellte, war ein Fenster gewaltsam aufgebrochen worden um in das Gebäude zu gelangen. Im Innern wurde die Tür zum Büro aufgehebelt und aus einem Schrank Geldkassetten entnommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde daraus eine geringe Summe Bargeld entwendet. Über das zuvor aufgebrochene Fenster verließ der Täter wieder den Tatort. Ob ein Zusammenhang mit einem Einbruch in der gleichen Nacht in einen Kindergarten in Wiesloch-Baiertal besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen (siehe Pressemitteilung vom 05.11.2020). Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

