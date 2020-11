Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer - eine Beteiligte verletzt

Heidelberg-BergheimHeidelberg-Bergheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern am Donnerstagmorgen wurde eine 48-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Eine 35-jährige Frau war kurz nach 7 Uhr mit ihrem Trekkingrad auf dem Fahrradweg der Mittermaierstraße entgegen der Fahrtrichtung vom Hauptbahnhof in Richtung Ernst-Walz-Brücke unterwegs. An der Kreuzung zur Vangerowstraße übersah sie die 48-Jährige, die ihr verkehrsgerecht auf dem Radweg der Mittermaierstraße entgegenkam. Bei der Begegnung der beiden Radlerinnen kam es zur Berührung der beiden Lenker, wodurch die 48-Jährige auf den Radweg stürzte. Hierbei zog sie sich Prellungen an der Schulter sowie eine Fraktur an der Hand zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell