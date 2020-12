Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.12.2020 für Salzgitter.

SalzgitterSalzgitter (ots)

Einbruch in einen Gartenfachmarkt.

Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, 02.12.2020, 01:50 Uhr.

Die Täter hatten sich einen widerrechtlichen Zugang in einen Gartenfachmarkt verschafft. Hierzu entfernten sie eine Scheibe und konnten im weiteren Tatverlauf das Objekt betreten. In dem Gebäude wirkten die Tätert gewaltsam auf mehrere Gegenstände ein. Die Polizei ermittelt das Diebesgut und die Höhe des Sachschadens. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Frau fällt auf einen offensichtlich falschen Handwerker herein.

Salzgitter, Thiede, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, 01.12.2020, 14:00-14:15 Uhr.

Ein Täter gab sich gegenüber der 81-jährigen Geschädigten als Dachdecker aus und habe im Gespräch mit der Frau lose Dachziegel an ihrem Haus reklamiert. Nachdem der Täter eine Zeit alleine im Obergeschoss des Hauses verweilen durfte, habe er schließlich kurze Zeit später die Räume wieder verlassen. Die Geschädigte stellte später das Fehlen von Schmuck fest. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, komplett dunkel bekleidet, trug eine Mütze mit Aufschrift, sprach hochdeutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter unter 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell