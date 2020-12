Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.12.2020 für den Landkreis Peine.

PeinePeine (ots)

Versuchter Einbruch in eine Kinderbetreuungseinrichtung.

Edemissen, Am Mühlenberg, 29.11.2020, 13:15 Uhr-30.11.2020, 07:10 Uhr.

Die Täter hatten versucht, mittels eines Steines eine Fensterscheibe der Betreuungseinrichtung einzuwerfen. Die hierbei entstandene Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelang es den Tätern nicht, das Gebäude zu betreten. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Edemissen unter 05176 976480 zu richten.

Täter brachen in einen Transporter ein.

Vechelde, Wahle, Gänsekamp, 24.11.2020, 17:00 Uhr-25.11.2020, 07:00 Uhr.

Die Täter entwendeten aus dem geparkten Transporter diverse Werkzeuge und verursachten hierbei einen Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechelde unter 05302 930490.

Radfahrer bei Verkehrsunfall offensichtlich schwer verletzt.

Ilsede, Große Straße, 30.11.2020, 10:00 Uhr.

Zum Unfallzeitpunkt sei der 50-jährige Fahrer eines Pkw auf der Großen Straße in Richtung Hoheneggelsen gefahren. Aus derzeit nicht bekannten Gründen sei ein 56-jährige Radfahrer offensichtlich derart weit in die Fahrbahnmitte hinein gefahren, dass es hier im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Hierbei kam es zu einer Verletzung des Radfahrers, der Mann musste in einem Krankenhaus in Hannover behandelt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro.

Fahrer eines Pkw wurde offensichtlich geblendet.

Ilsede, Koplinger Tor, 30.11.2020, 09:15 Uhr.

Der 80-jährige Fahrer eines Pkw fuhr auf der Koplinger Straße in Fahrtrichtung Meeschestraße und stieß in Höhe des dortigen Spielplatzes gegen den am Fahrbahnrand stehenden Transporter mit Anhänger. Dabei verletzten sich sowohl der Fahrer als auch dessen Beifahrerin leicht. Beide mussten mit einem Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus gefahren werden.

Das Fahrzeug des Verursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro. Die Polizei schließt bei ihren Ermittlungen nicht aus, dass der Fahrer offensichtlich auf Grund einer tiefstehenden Sonnen geblendet wurde.

Pkw kam von der Fahrbahn ab.

Peine, Feldstraße, 01.12.2020, 00:30 Uhr.

Der 49-jährige Fahrer eines Pkw kam auf der Feldstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Gehweg mit mehreren Verkehrszeichen und einer Straßenlaterne. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass der Fahrer unter Medikamenteneinfluss gestanden haben könnte. Es wurde daher die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 6.000 Euro.

