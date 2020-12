Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 2. Dezember 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Freitag, 27.11.2020, zwischen 09:50 Uhr und 10:40 Uhr

Vermutlich beim Rangieren beschädigte am Freitagvormittag ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Adersheimer Straße abgestellten blauen VW Touran und beschädigte diesen an der hinteren linken Fahrzeugecke. Anschließend setzet der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden weiter zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Inhalt eines Postbriefkastens in Brand gesetzt

Dienstag, 01.12.2020, gegen 05:00 Uhr

Unbekannte Täter setzten am frühen Dienstagmorgen den Inhalt eines Briefkastens der Deutschen Post AG, Lindener Straße / Berliner Straße, in Brand. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht werden. Zum entstandenen Schaden können keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell