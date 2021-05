Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 04.05.2021 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Diebstahl eines Fahrrades

Salzgitter, Lebenstedt, Wildkamp, 01.05.2021 18:00 Uhr bis 21:45 Uhr

Am Samstag entwendete ein unbekannter Täter ein Fahrrad. Das Fahrrad war vor dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Wildkamp" mit einem Schloss angeschlossen gewesen. Zurzeit gibt es keine Hinweise auf den Täter. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell