Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Drogen am Steuer

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurden bei einem 19-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis in einer Verkehrskontrolle in der Schaufertstraße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabinoide. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen ihn auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. Innerhalb der Probezeit erfolgt außerdem eine Verlängerung der Probezeit sowie eine Teilnahme an einem besonderen Aufbauseminar. |pirok

