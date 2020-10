Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kleinkraftrad-Fahrer leicht bei Kollision mit LKW-Zug verletzt

Breitenheim (ots)

Beim Erkennen einer unausweichlichen Kollision ist am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Kleinkraftrades vor dem Aufprall auf den LKW vom Fahrzeug abgesprungen. Er erlitt beim Sturz glücklicherweise nur Hautabschürfungen am Knie, den Handballen und Fingerknöcheln. Genauso wie der Zweiradfahrer hätte der Führer des LKW mit Anhänger das Zusammentreffen der beiden Fahrzeuge im Gegenverkehr vorausschauend würdigen müssen. An dem Engpass in der Hauptstraße wäre, zudem im dortigen Kurven- und Baustellenbereich, seinerseits eine größere Sorgfalt für das Passieren notwendig gewesen. Gerade mit dem großen Fahrzeug muss er sich auch auf die "schwächeren Verkehrsteilnehmer" und den Gegenverkehr allgemein einstellen und gegebenenfalls deren Vorrang im Straßenverkehr würdigen. |pilek-AH

