Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sportheim - Einbruch

Lauterecken (ots)

Lediglich ein Gegenstand ist bei einem Einbruch beim Sportverein in der Windhofstraße in den letzten Tagen gestohlen worden. Der Schaden an den aufgebrochenen Türen wird dagegen mit etwa 1.500 Euro angenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gerade in der "dunklen Jahreszeit" sind die Ermittler auf die Beobachtungen aus der Bevölkerung angewiesen. Wer hatte jemand in der Nähe wahrgenommen, der mit der Straftat zu tun haben könnte? Neben Personen sind auch Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen interessant. Die Polizeiinspektion ist unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell