Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallzeuge gesucht

Landstuhl (ots)

Am Montagvormittag, um 10.40 Uhr, kam es in Landstuhl in der Kaiserstraße in Höhe der Einmündung Ludwigstraße zu einem Auffahrunfall. Ein schwarzer Nissan Cube war auf einen Fiesta aufgefahren, fuhr dann aber weg, als der Unfallgeschädigte am Fahrbahnrand anhielt. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere aber dem, mit einer Frau besetzten, Fahrzeug machen können. Hinweise an Polizei Landstuhl 06371 / 9229-0|pi lan -RoBi

