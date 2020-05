Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Brand auf Firmengelände

Einen Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften rückte am Sonntag zu einem Feuer in Berkach aus.

Gegen 16.30 Uhr sah ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung auf einem Firmengelände im Peter-und-Paul-Weg. Auf dem Gelände brannte eine größere Menge Sperrmüll. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an und löschten den Brand. Ein Firmenangehöriger hatte zuvor noch vergeblich versucht, das Feuer zu bekämpfen. Der hatte sich wohl dabei so sehr verausgabt, dass er medizinisch versorgt werden musste. Ein weiterer Mann erlitt am Rande der Einsatzmaßnahmen ein medizinisches Problem und kam in ein Krankenhaus. Verletzte durch den Brand gab es nicht. Nach ersten Erkenntnissen entstand wohl durch das Feuer kein nennenswerter Sachschaden. Warum der Brand ausbrach ist nicht bekannt.

